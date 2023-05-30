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Новости 13:56

Приложения "Единой России" исчезли из AppStore

фото ЗакС политика Приложения "Единой России" исчезли из AppStore

Магазин AppStore удалил все мобильные приложения партии "Единая Россия", говорится в сообщении политической организации от 30 мая. Как отмечается, IT-специалисты теперь заняты их восстановлением в веб-формате.

По сообщению замсекретаря Генсовета партии Сергея Перминова, уведомление об удалении приложений поступило единороссам "только сегодня". Одновременно партийцев известили о том, что "Единая Россия" запрещена в соответствии с законодательством США.

"Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли", — предположил Перминов.


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