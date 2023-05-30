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Новости 14:37

Комтранс отчитался об обустройстве пешеходных переходов по 27 адресам

фото ЗакС политика Комтранс отчитался об обустройстве пешеходных переходов по 27 адресам

В общей сложности по 27 адресам в 10 районах Петербурга к концу весны были обустроены нерегулируемые пешеходные переходы, сообщили 30 мая в комитете по транспорту. Указанное значение приближается к половине от общего количества запланированных в этом году работ.

Пешеходные переходы оборудовали дорожными знаками и ограждениями, а также снабдили искусственными неровностями. "Для удобства жителей и гостей Северной столицы занижен бордюрный камень", — отметили в комитете.

В целом в Адресную программу по обустройству нерегулируемых переходов вошли в 2023 году 65 адресов. Завершение работ запланировано на октябрь. В прошлом году были проведены работы по 32 адресам в 15 районах города.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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