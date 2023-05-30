Невиновный петербуржец отсудил у Минфина 2 млн рублей за двухгодичный арест

Невский районный суд Петербурга занял сторону Михаила Котлярова в его споре с Министерством финансов и назначил ему компенсацию в размере 2 млн рублей. Как отмечает объединенная пресс-служба городских судов, это пятикратно меньшая сумма, чем запрашивал истец.

Суть претензий петербуржца связана с его необоснованным уголовным преследованием, длившимся более двух лет. В 2020-2022 году он содержался в следственном изоляторе, будучи обвиняемым по "наркотической" статье 228.1 УК. После оправдания он получил право на реабилитацию.

Котляров пожаловался, что во время следствия испытывал морально-психологические проблемы. Кроме того, из-за неправомерного ареста с ним прекратила отношения возлюбленная. Дополнительным испытанием для истца стала пандемия коронавируса, наиболее опасная фаза которой пришлась на время пребывания под стражей.

Суд пояснил, что компенсация за необоснованное лишение граждан свободы выплачивается независимо от вины того или иного органа власти.