Восьмерым мобилизованным из Калининградской области дали реальные сроки за дезертирство

Гарнизонный суд в Подмосковье приговорил к реальному лишению свободы восьмерых мобилизованных россиян из Калининградской области, которых признали виновными в организованном дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК) и неисполнении приказа (ч. 2.2 ст. 332 УК). Об этом 30 мая сообщила "Медиазона"*.

Военнослужащие получили сроки в диапазоне от шести до семи лет заключения. Суд установил, что фигуранты совершили побег незадолго перед Новым годом из полевого лагеря в Луганской народной республике. Решение было принято после того, как их заставили идти на передовую.

Добравшись до Подольска, сбежавшие военные сами явились в полицию и сдали выданное им командованием оружие, после чего и началось их уголовное преследование. На суде калининградцы пожаловались на недостаточное снабжение продовольствием и одеждой и утверждали, что решение оставить место несения службы каждый принимал самостоятельно.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов