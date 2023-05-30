С октября российские паспорта получили более 1,5 млн жителей новых регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что за последние девять месяцев российские паспорта получили более 1,5 млн жителей вновь присоединенных регионов. Как передает "Интерфакс", глава правительства напомнил о поручении президента "в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень". Для этого, по словам Мишустина, чиновникам нужно демонстрировать продуктивное взаимодействие в работе на всех уровнях власти.

Большие надежды премьер возлагает на аграрный сектор, который, по его оценке, способен обеспечивать работой граждан новых территорий и давать рост экономикам Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что официально РФ приняла в свой состав ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области 30 сентября прошлого года.