ЗакС собрался учредить премию лучшим промышленным династиям

Премию "Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга" намерено учредить Законодательное собрание. Лауреаты смогут получить 40, 60 или 100 тысяч рублей, в зависимости от решения депутатов. Средства предлагается выделять из бюджета ЗакСа.

Проект постановления о новой награде внесла парламентская комиссия по промышленности. В пояснительной записке ее председатель Ирина Иванова (КПРФ) отметила, что учреждение премии "будет способствовать привлечению внимания к промышленным предприятиям Санкт-Петербурга, формированию уважительного отношения к семейным традициям на производстве, повышению престижности труда в промышленности города".

"Сегодня промышленность города испытывает дефицит кадров по рабочим и инженерно-техническим специальностям. В связи с этим, кадровое обеспечение промышленных предприятий становится одной из ключевых задач промышленной политики Санкт-Петербурга", - считают авторы инициативы.

Вручать премии предлагается ежегодно. Впервые — уже в 2023 году. Выдвигать кандидатов на соискание премий смогут организации, работающие в сфере промышленности, профсоюзы, органы исполнительной власти и депутаты ЗакСа.