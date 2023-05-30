КС разрешил муниципалам не убирать свалки на землях в госсобственности

Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы от представителей двух муниципалитетов в Новосибирской области и Красноярском крае. Заявители оспаривают возложенную на них обязанность оплачивать уборку несанкционированных свалок, которые расположены на их территории, но на землях в государственной собственности.

При этом в обоих случаях свалки образовались не по вине органов местного самоуправления, тогда как собственник объектов остался не определен. Муниципалы в своих жалобах, среди прочего, сочли, что государство не дает им достаточно средств для уборки таких территорий от отходов.

КС, изучив правовую коллизию, поручил судам нижестоящих инстанций пересмотреть оба дела.

"Наделение местных властей полномочиями в отношении таких земель и обязанность действовать от имени "государственного" собственника не могут рассматриваться как основание для возложения на них всей полноты ответственности за расчистку свалок (если только эти свалки не возникли вследствие умышленных действий муниципалов)", - говорится в тексте постановления.