РБК: Продажи девелоперов из Петербурга за год просели на треть

Продажи публичных девелоперских компаний из Петербурга снизились приблизительно на треть в первом квартале 2023 года относительно аналогичного периода годом ранее, следует из опубликованного 30 мая материала РБК. Так, за год продажи Etalon Group снизились на 31,7 % до 13,4 миллиарда рублей, а у "Группы ЛСР" — на 36,9 % до 25,7 миллиарда рублей.

Согласно отчету Etalon, в январе-марте общая площадь проданной недвижимости составила 73 633 квадратных метра, что на 18,6 % меньше, чем годом ранее. При этом доля Петербурга в структуре всех продаж составила 25 % в денежном выражении и 26 % в натуральном. Это практически вдвое меньше доли в 53 %, которую Северная столица занимала в первом квартале 2022 года.

"Почти четверть от общей стоимости заключенных в первом квартале 2023 года контрактов обеспечили наши проекты в Омске, Екатеринбурге, Казани и Тюмени", — приводит издание слова главного исполнительного директора Etalon Геннадия Щербины.

Что касается ЛСР, то объем реализованного компанией жилья уменьшился в первые три месяца текущего года на 26,2 % и составил 161 тысячу квадратных метров. При этом спад в Петербурге оказался наиболее заметным из всех регионов присутствия застройщика. Продажи в Северной столице упали на 46 % и составили 15,6 миллиарда рублей, а объем реализованной недвижимости сократился на 31,8 %, до 105 тысяч "квадратов".

Как отмечает РБК, судя по всему, спад коснулся не только этих компаний, обязанных раскрывать отчетность из-за присутствия на бирже, но также и прочих участников рынка. Так, согласно данным управления Росреестра по Петербургу, в первом квартале были заключены 12 855 договоров долевого участия. Указанное значение оказалось на 42 % ниже, чем годом ранее. При этом в Ленобласти тоже наблюдается спад — там было зарегистрировано 5 040 таких договоров, что на 33 % меньше прошлогодних показателей.

Фото: pixabay