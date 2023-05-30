Перед судом предстанет петербуржец, через дверь стрелявший по полицейскому

В Петербурге закончили расследовать дело, возбужденное против жителя Колпино, которому инкриминируют покушение на жизнь полицейского (ст. 317 УК), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК) и угрозу убийством (ст. 119 УК). Силовики направили материалы дела в суд.

Региональное управление СК сообщает, что все три эпизода имели место 15 марта. Тогда нетрезвый мужчина заперся в квартире и силой удерживал свою несовершеннолетнюю дочь, грозясь убить ее.

Когда к проблемной квартире прибыл полицейский с законными требованиями, хозяин выстрелил через дверь из охотничьего карабина не менее десяти раз. Правоохранитель сумел обезопасить свои жизнь и здоровье и в результате стрельбы не пострадал. Злоумышленника удалось задержать, а девочку — освободить.

фото: пресс-служба ГСУ СК по Петербургу