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Новости 16:59

В России стали штрафовать за бело-сине-белый флаг

фото ЗакС политика В России стали штрафовать за бело-сине-белый флаг

Бело-сине-белый флаг запрещен на территории России, сообщило 30 мая РИА "Новости" со ссылкой на решение Зеленоградского суда Москвы, оштрафовавшего за подобное изображение местную жительницу по статье о демонстрации символики экстремистской организации (20.3 КоАП РФ). Как отмечается, суд посчитал подобный флаг принадлежащим "Легиону "Свобода России""*.

В марте 2023 года Верховный суд признал "Легион "Свобода России""* террористической организацией и запретил на территории страны. Однако сообщений о запрете бело-сине-белой символики до сих пор не было.

Протокол на москвичку был составлен из-за номерного знака на ее машине. Полицейские посчитали, что на изображении российского флага на госномере нижняя полоса имеет не красный, а белый цвет. Сама женщина допустила, что краска выцвела на солнце или затерлась. Супруг автовладелицы, в свою очередь, заподозрил злой умысел и поделился предположениями, что кто-то мог перекрасить флажок, пока машина стояла припаркованной.

Суд оставил подобные предположения без внимания и изъял номера, а также оштрафовал автомобилистку на две тысячи рублей за демонстрацию запрещенной символики и еще на 2,5 тысячи рублей за неповиновение законному требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП РФ). Как сообщается, во время беседы с сотрудником ДПС москвичка переволновалась, закрылась в машине и позвонила мужу.

На прошлой неделе Telegram-канал Baza сообщал о двух случаях оформления протоколов на автомобилистов из-за бело-сине-белых флагов на госномерах машин.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ


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