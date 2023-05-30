Депутат Рябоконь хочет разрешить бесплатную парковку для автомобилей на газу

Петербургские депутаты и чиновники на заседании рабочей группы ЗакСа по обеспечению экологической безопасности атмосферного воздуха 30 мая обсудили целый комплекс проблем. Участники беседы, в частности, затронули темы влажной уборки и влияния автомобилей на чистоту воздуха, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Депутат-единоросс Андрей Рябоконь, среди прочего, выступил с идеей предоставить право бесплатной парковки всем владельцам автомобилей, работающих на газу.

Предлагаемая льгота, по мнению законотворца, стимулирует остальных петербуржцев перейти на более экологичные виды топлива и тем самым улучшить качество жизни в городе.

Анализом инициативы занялись сотрудники комитета по транспорту.