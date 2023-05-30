ЛДПР подготовит запрет въезда в Россию иностранкам на поздних сроках беременности

Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены разработать законопроекты о запрете въезда в Россию иностранок на поздних сроках беременности, сообщили 30 мая "Ведомости". Издание сослалось на имеющийся в его распоряжении текст письма замглавы фракции Ярослава Нилова министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Как написал депутат, либерал-демократы намерены ограничить в праве въезда и пребывания в России "определенную категорию лиц женского пола на поздних сроках беременности, если у них отсутствует гражданство РФ". Подобная мера, по его словам, призвана в том числе разгрузить систему здравоохранения, образования и соцобеспечения. Исключение предполагается предоставить родственницам россиян и женщинам, заключившим контракт на ведение беременности и роды.

Сама инициатива планируется в качестве ответа на рост этнической преступности и увеличение количества жалоб на межэтнические конфликты, говорится в документе. Отправка письма в адрес Мурашко связана с желанием ЛДПР получить данные о количестве иностранок, вставших на учет в российских медучреждениях для наблюдения за беременностью, и о количестве родившихся в 2021-2023 годах детей у таких женщин.

"Часто рождение ребенка в России используется для закрепления в нашей стране на постоянной основе и получения разных социальных привилегий и льгот, оплачивает которые российское общество", — заявили "Ведомостям" в пресс-службе ЛДПР в качестве объяснения, с какой целью разрабатываются проекты.

Также инициатива предполагает ужесточение контроля за мигрантами. Предполагается, что государство будет следить за их перемещениями по России и будет получать сведения о месте их жительства и работы, а также о денежных переводах на родину.

Внесение законопроекта на рассмотрение Госдумы запланировано на весеннюю сессию, уточнил Нилов.

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