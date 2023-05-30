За пятнадцать месяцев гробы в России подорожали более чем наполовину

С января прошлого по апрель нынешнего года различные ритуальные услуги в России выросли в цене на 30%-50%. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее заметно за отчетный период подорожали гробы: средняя их стоимость взлетела на 52%, достигнув 6729 рублей. На 36% стала дороже средняя кремация и на 13% - рытье могилы. Опрошенные газетой эксперты объясняют сложившуюся динамику в том числе ростом цен на пиломатериалы и металл.

Вместе с тем, имеются успехи в импортозамещении надгробий, которые раньше в основном возили из Китая. Теперь участников рынка все чаще устраивают цена и качество надгробных камней из Карелии.

Наконец, есть и третья тенденция: средняя стоимость похорон за последний год не слишком сильно выросла, поскольку россияне стали экономить на этой процедуре. По данным вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Владимира Родькина, в среднем соотечественники тратят на нее порядка 120 тысяч рублей.