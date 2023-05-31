С приходом лета погода в Петербурге покажет апрельские нормативы

В среду, 31 мая, в Петербурге будет относительно тепло, однако с первого дня календарного лета погода "откатится" к апрельским показателям. В город придёт похолодание и кратковременные дожди, которые обусловлены влиянием холодного атмосферного фронта.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, сегодня Северная столица будет ощущать на себе влияние тёплого сектора: +17…+19° по городу, а по области от +15…+20°. Ветер западный с порывами до 4–9 м/с.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" прогнозирует, что 1 июня в Петербург вернутся дожди. Температура не будет превышать показателей +12…+14°. В пятницу, 2 июня, станет ещё холоднее: столбик термометра задержится на отметках от +11 до +13°.