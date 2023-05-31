ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:56

Смольный потратит 83 млн рублей на оповещение петербуржцев об опасности в мирное и военное время

фото ЗакС политика Смольный потратит 83 млн рублей на оповещение петербуржцев об опасности в мирное и военное время

Администрация Петербурга объявила аукцион на приём, обработку и передачу информационных сообщений через систему централизованного оповещения. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет оказывать услуги как в мирное, так и военное время на период до 2025 года.

Согласно технической документации закупки, граждан следует оповещать при помощи комплексов технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (КТС РАСЦО).

Стартовая цена закупки — 83,3 млн рублей. Подрядчик должен быть на связи круглосуточно и без выходных.

"Передаваемые данные должны воспроизводиться (...) с разборчивостью слов при передаче речевых сообщений не менее 93%", — говорится в техзадании.

Заказчик — подведомственный комитету по информатизации и связи Городской мониторинговый центр.

Ранее аналогичные подряды доставались ГУП АТС Смольного.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама