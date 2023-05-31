Смольный потратит 83 млн рублей на оповещение петербуржцев об опасности в мирное и военное время

Администрация Петербурга объявила аукцион на приём, обработку и передачу информационных сообщений через систему централизованного оповещения. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет оказывать услуги как в мирное, так и военное время на период до 2025 года.

Согласно технической документации закупки, граждан следует оповещать при помощи комплексов технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (КТС РАСЦО).

Стартовая цена закупки — 83,3 млн рублей. Подрядчик должен быть на связи круглосуточно и без выходных.

"Передаваемые данные должны воспроизводиться (...) с разборчивостью слов при передаче речевых сообщений не менее 93%", — говорится в техзадании.

Заказчик — подведомственный комитету по информатизации и связи Городской мониторинговый центр.

Ранее аналогичные подряды доставались ГУП АТС Смольного.