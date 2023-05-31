Дрозденко установил выплаты при ранении или гибели бойцов ЧВК из Ленобласти

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко установил выплаты для бойцов ЧВК, получивших ранения при выполнении задач на военной спецоперации, информирует пресс-служба администрации региона. Кроме того, выплаты полагаются семьям бойцов, погибших на СВО.

"Таким образом, бойцы ЧВК "Вагнер" в случае ранения также станут получателями региональной поддержки", - констатировал губернатор.

До текущего момента на выплаты претендовали только областные военнослужащие из состава Вооружённых сил РФ.

В зависимости от тяжести ранения единовременная выплата для добровольцев и военных составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае гибели военного его семье выплачивается 2 миллиона рублей.

Ранее, напомним, Дрозденко продлил срок действия единовременных "губернаторских выплат" для региональных добровольцев.