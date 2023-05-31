Парламент Петербурга обязал себя вести страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 31 мая приняли в целом проект постановления о ведении страниц в социальных сетях, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. О работе депутатов и до этого рассказывали на страницах "ВКонтакте" и "Одноклассников". Теперь соответствующее положение закреплено в постановлении об обеспечении доступа к информации о деятельности парламента.

На верифицированную страницу ЗакСа в социальной сети "ВКонтакте" подписано 18 тысяч человек. В основном у каждой публикации около 300-900 просмотров. Найти актуальную страницу в "Одноклассниках" корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. Ссылки на нее нет даже на сайте парламента — там лишь "ВКонтакте" и Telegram. Последний, отметим, не входит в список официальных источников информации.

Парламент также сохраняет за собой право не публиковать в соцсетях информацию, которая была ранее размещена в СМИ или на сайте Заксобрания.

Константин Леньков