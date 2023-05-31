В Невском районе появится новая велодорожка от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта

На территории Невского района Петербурга будет обустроена новая велодорожка, которая проляжет по маршруту от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта, сообщает 31 мая пресс-служба комитета по транспорту.

Велодорожка расположится на нечётной стороне улицы Коллонтай от пересечения с Дальневосточным проспектом до перекрёстка с проспектом Солидарности. Она также пересечёт Нерчинскую улицу, улицу Белышева, Искровский проспект и проспект Большевиков, реку Оккервиль и Товарищеский проспект.

Протяжённость трассы по новому маршруту составил 3,1 км. Подготовить инфраструктуру должны до конца ноября текущего года.

"Обустройство пройдет в четыре этапа. На четырех отрезках маршрута будут проведены подготовительные и земляные работы, осуществлены вынос трассы, устройство дорожного полотна и благоустройство", - отчитались в комтрансе.

Кроме того, в комитете уточнили, что к 2025 году в Петербурге должны проложить ещё 17 км велодорожек в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском, Невском районах города.