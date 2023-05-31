Минфин подготовил законопроект о продаже алкоголя в магазинах Duty Free на внутренних рейсах

В Министерстве финансов разработали законопроект, согласно которому разрешается продавать алкогольные напитки в магазинах Duty Free в аэропортах для пассажиров на внутренних рейсах, информирует в среду, 31 мая, пресс-служба ведомства.

В Минфине предложили ввести обозначенную выше меру до 30 июня 2026 года. Она должна распространиться на магазины, расположенные в залах ожидания. Кроме того, инициатива предполагает продажу алкоголя в залах выдачи багажа "с установлением особых требований к такой продаже".

Минфин считает, что данное решение поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев торговых точек Duty Free, понесших убытки ввиду пандемии COVID-19. Немаловажным остаётся факт, что бизнес пострадал из-за действий "недружественных" стран, закрывших свои границы для российских самолётов из-за военной спецоперации, подытожили в Минфине.