"Дмитрий" сообщил Московскому райсуду о бомбе и потребовал "выкуп" в 250 млн рублей

На электронную почту Московского районного суда пришло сообщение, в котором злоумышленник проинформировал инстанцию о якобы заложенной в здании бомбе, передаёт "Фонтанка".

Сведения о "минировании" также подтвердили в объединённой пресс-службе городских судов.

Письмо отправил некто по имени Дмитрий. В послании он заявил о том, что в здании райсуда якобы заложено взрывное устройство. Для того, чтобы оно не сдетонировало, мужчина попросил "выкуп" в 250 млн рублей.

Сотрудников суда и посетителей решили оперативно эвакуировать. На место вызвали взрывотехников.