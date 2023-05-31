Суд помог петербурженке добиться компенсации из-за падения в "спорный" люк

Пушкинский райсуд изучил исковое заявление местной жительницы Марины Ким, поданное к ООО "Новая Ижора" и ГУП "Водоканал Петербурга". Об исходе дела сообщает 31 мая объединённая пресс-служба городских судов.

Ким требовала взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Ночью 4 апреля 2022 года петербурженка возвращалась с прогулки с собакой. Не увидев припорошенный снегом полуоткрытый люк, женщина провалилась в него. Инцидент произошёл в Шушарах. Вследствие падения Ким ушиблась и была сильно напугана.

Ответчики в суде указали друг на друга. По версии "Новой Ижоры", люк пребывал в ведении "Водоканала", тогда как представитель предприятия указывал обратное.

Судья установил, что ответчики имели в виду разные люки.

"Водоканал" обследовал канализационный колодец, примыкающий к многоквартирному дому, и установил, что "данный колодец расположен на системе кольцевого дренажа, являющегося неотъемлемой частью гидроизоляционной защиты". Согласно предоставленным Ким фотографиям, речь шла о другом люке, который расположен на газоне непосредственно рядом с домом. При этом люк, находящийся в ведении "Водоканала", находится дальше на тротуаре.

"Таким образом, люк, указанный в иске, не находится в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и не эксплуатируется им. Исковые требования подлежат удовлетворению к ООО "Новая Ижора"", - констатировали в суде.

Как итоге, в пользу Ким с компании "Новая Ижора" взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального ущерба.