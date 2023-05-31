На фоне протестов украинцев Мельбурн принял решение разорвать побратимские отношения с Петербургом

Городской совет австралийского Мельбурна решил разорвать побратимские отношения с Петербургом из-за массовых жалоб и протестов проживающих в стране украинцев, передаёт телеканал 9News, выдержки из материала которого приводит ТАСС.

Решению предшествовала масштабная акция украинцев, состоявшаяся накануне, 30 мая. Активисты вышли на городские улицы с адресованным местным властям требованием "проявить стойкость и прекратить братские отношения с российским Санкт-Петербургом".

О ситуации высказался лорд-мэр Мельбурна Николас Рис, который заявил, что разрыв побратимских отношений с Северной столицей станет свидетельством "возмущения общественности", и что со своей стороны этот "символический жест" должен обратить внимание россиян на происходящее на Украине.

Отметим, побратимские отношения между Петербургом и Мельбурном установили в 1989 году.