Заксобрание Ленобласти признало Колтуши городом

Депутаты Заксобрания Ленобласти сразу в трех чтениях приняли 31 мая закон о присвоении Колтушам городского статуса, оповестила пресс-служба регионального парламента. До этого населенный пункт официально числился деревней.

Инициатива предполагает объединение во Всеволожском районе Колтушей с деревней Старая в один населенный пункт. "В результате объединения за новым муниципальным образованием сохранится наименование Колтуши. Укрупненный населенный пункт Колтуши предлагается отнести к категории "город"", — отметили в пресс-службе.

В результате также изменится статус Колтушского сельского поселения, которое станет городским. Как полагают авторы законопроекта, по итогам изменений Колтуши получат "увеличение доходной части бюджета и расширение перечня вопросов местного значения".

Фото: lenoblzaks.ru