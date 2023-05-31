Матвиенко призвала создавать "национально ориентированные" игрушки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на вопрос производства детских игрушек, передает 31 мая РИА "Новости". Председательница верхней палаты парламента посетовала на зависимость в этом вопросе России от зарубежных стран и призвала создавать новые национально ориентированные игрушки.

"Даже в индустрии детских товаров мы были столь зависимы, что это просто непростительно, и сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьезное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные", — высказалась Матвиенко на церемонии награждения премией в сфере детских товаров "Золотой медвежонок".

Спикер Совфеда заявила о необходимости поддержки Ассоциации производителей детских товаров для реализации различных идей представителей отрасли. Она отметила присутствие на церемонии представителей Минпромторга и выразила надежду, что "с этой задачей мы все вместе справимся".