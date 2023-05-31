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Новости 15:14

Матвиенко призвала создавать "национально ориентированные" игрушки

фото ЗакС политика Матвиенко призвала создавать "национально ориентированные" игрушки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на вопрос производства детских игрушек, передает 31 мая РИА "Новости". Председательница верхней палаты парламента посетовала на зависимость в этом вопросе России от зарубежных стран и призвала создавать новые национально ориентированные игрушки.

"Даже в индустрии детских товаров мы были столь зависимы, что это просто непростительно, и сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьезное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные", — высказалась Матвиенко на церемонии награждения премией в сфере детских товаров "Золотой медвежонок".

Спикер Совфеда заявила о необходимости поддержки Ассоциации производителей детских товаров для реализации различных идей представителей отрасли. Она отметила присутствие на церемонии представителей Минпромторга и выразила надежду, что "с этой задачей мы все вместе справимся".


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