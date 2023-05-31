Комтранс сообщил об оборудовании почти 400 автобусов кнопками для адресного открывания дверей

Начиная с 1 июня на улицы Петербурга выйдут 398 автобусов "Пассажиравтотранса" с системой адресного открывания дверей, сообщили в среду в городском комитете по транспорту. Кнопки будут располагаться как внутри салона, так и снаружи, чтобы ими могли воспользоваться как желающие войти, так и стремящиеся наружу.

"Пассажиры смогут сами открывать двери автобусов на остановочных пунктах при помощи кнопок на дверях. Это позволит сократить время стоянки транспорта на остановке", — гласит сообщение пресс-службы комитета.

Кнопками будут оборудованы все двери с обеих сторон автобусов. Сами кнопки выделены светодиодной подсветкой для привлечения внимания пассажиров. Как сообщается, при подъезде к автобусной остановке водитель будет активировать разрешение на открытие дверей. После этого горожане сами смогут открывать нужные им двери.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"