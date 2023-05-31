Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в присоединённых к РФ регионах

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым проведение диспансеризации взрослого населения в недавно присоединённых к России территориях. Заявление прозвучало во время онлайн-совещания с членами правительства.

"Что касается диспансеризации детей, то она прошла достаточно организованно и даёт хорошие результаты. Поэтому, на мой взгляд, надо сделать ещё один шаг. А именно провести диспансеризацию взрослого населения", – высказался Путин.

Курирующая социальную политику вице-премьер Татьяна Голикова дала обещание "провести соответствующую работу". Диспансеризация, уверена чиновница, будет "крайне востребована" во всех четырёх новых регионах.