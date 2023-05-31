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Новости 17:27

Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

Ни один из водоемов в черте Петербурга не пригоден для купания, сообщило региональное Управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале 31 мая. Перед этим специалисты исследовали воду на 24 пляжах в семи районах города.

Пробы воды отбирались на трех Суздальских озерах и Ольгинском водоеме, на Безымянном озере, Колонистском пруду, реке Ижоре, а также на 16 пляжах Финского залива в трех районах Петербурга.

"Согласно результатам мониторинга все водные объекты, используемые для купания в летний период, <...> не соответствуют требованиям санитарного законодательства", — резюмировали в санитарном ведомстве.

При этом почва на всех пляжах была признана соответствующей установленным гигиеническим нормативам.


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