Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

Ни один из водоемов в черте Петербурга не пригоден для купания, сообщило региональное Управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале 31 мая. Перед этим специалисты исследовали воду на 24 пляжах в семи районах города.

Пробы воды отбирались на трех Суздальских озерах и Ольгинском водоеме, на Безымянном озере, Колонистском пруду, реке Ижоре, а также на 16 пляжах Финского залива в трех районах Петербурга.

"Согласно результатам мониторинга все водные объекты, используемые для купания в летний период, <...> не соответствуют требованиям санитарного законодательства", — резюмировали в санитарном ведомстве.

При этом почва на всех пляжах была признана соответствующей установленным гигиеническим нормативам.