Руководство Мурманской области ввело плату за посещение Териберки и других мест Заполярья

Власти Мурманской области установили плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В их числе — ставшее популярным после выхода фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева село Териберка.

Деньги с туристов начнут взимать с 1 июня текущего года, о чём сообщается в постановлении правительства региона.

Иностранным гостям посещение Териберки и других зон ООПТ обойдётся дороже (720 рублей). Местные жители смогут посещать территории на бесплатной основе.

Деньги гражданам придётся выделить для посещения трёх природных парков: кроме Териберки, это полуострова Рыбачий и Средний, а также природный парк "Кораблекк", расположенный по соседству с одноимённой горой. Платными для туристов также станут девять природных заказников.