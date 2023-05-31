Прямой вход из метро на Финляндский вокзал откроется в четверг

Начиная с 1 июня прямой переход между станцией метро "Площадь Ленина" и Финляндским вокзалом вновь станет доступен для пассажиров, сообщил в среду Telegram-канал Октябрьской железной дороги со ссылкой на начальника ОЖД Виктора Голомолзина.

Ситуацию, когда пассажирам метро нужно было выходить на улицу, чтобы попасть на вокзал, Голомолзин назвал "недоразумением". "Мы прошли все согласовательные нормативные документы, хочу обрадовать, что с 1 июня будет прямой выход из метро на Финляндский вокзал, так называемые "сухие ноги"", — заявил начальник ОЖД.

Как ожидается, в часы пик по Финляндскому вокзалу около 20 % пассажиров будут пользоваться открытой перемычкой.