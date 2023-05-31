Жители Отрадного на неопределенный срок останутся без воды

Начиная с 1 июня жители города Отрадного в Кировском районе Ленобласти на неизвестный пока срок останутся без воды и канализации, сообщил 31 мая портал 47news. Причиной этого стала случившаяся накануне вечером авария на очистных сооружениях, из-за которой нечистоты полились прямиком в Неву.

Ожидается, что в четверг на улицах города с 25-тысячным населением установят около 50 биотуалетов. Это связано с планами отключения утром воды и канализационных насосных станций. Чиновники попросили жителей не пользоваться унитазами и раковинами во избежание переполнения резервуаров, что чревато возвращением нечистот обратно в квартиры. Краны также следует держать закрытыми.

Проблемы с водоснабжением повлекут за собой закрытие госучреждений, школ и детских садов. При этом городская администрация продолжит свою работу, заверил ее глава Александр Морозов. По словам чиновника, ситуация никак не скажется на планах провести праздник в честь Дня защиты детей.

Как долго горожанам сидеть без воды, пока неизвестно. Всё зависит от сроков исправления аварии, при этом специалисты пока не уверены в том, что именно могло стать ее причиной. В качестве вариантов называют повреждение стены резервуара очистных сооружений или засор в трубе.

Фото: unsplash