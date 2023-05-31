Соратники Навального сообщили о переносе суда по его "тридцатилетнему" делу в колонию

Рассмотрение нового дела оппозиционера Алексея Навального, в рамках которого ему грозит до 30 лет заключения, перенесли из Мосгорсуда в колонию ИК-6, где он отбывает текущий срок, поделилась у себя в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш*.

"Только что стало известно, что суд Алексея пройдет не в Мосгорсуде, а в колонии. В ИК-6", — написала соратница Навального.

Она уточнила, что решение принял судья Мосгорсуда.

Согласно нынешнему делопроизводству, Навальному инкриминируют семь эпизодов по шести уголовным статьям: о создании НКО, посягающей на права граждан, организации экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму, о реабилитации нацизма и о вовлечении несовершеннолетних в протест.

Напомним, Навального лишили свободы в январе 2021 года. За прошедшее с тех пор время ему добавили 9 лет к сроку и включили в перечень экстремистов и террористов. Наказание политик отбывает в ИК-6 Владимирской области, регулярно попадая в штрафной изолятор.

*Минюст внёс Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов