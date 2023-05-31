Глава ФНС сообщил о сокращении количества проверок бизнеса

Начальник Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил о почти полном решении проблемы с затягиванием его подчиненными проверок предпринимателей. Заявление прозвучало на всероссийской конференции бизнес-омбудсменов, рассказали 31 мая в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова.

В ходе конференции Егорову пожаловались на затягивание сроков налоговых проверок. Тот признал существование проблемы, но тут же уточнил, что она почти исчерпана.

"Сейчас мы создали систему их мониторинга под моим личным контролем. По нашим данным, сейчас лишь 2 % проверок выходят за пределы нормативных сроков, остальные укладываются", — ответил присутствующим глава ФНС.

Также Егоров объявил о снижении количества проверок, которыми занимается возглавляемое им ведомство. По его словам, сейчас ревизоры изучают данные одного налогоплательщика из тысячи, а в случае с малыми и средними предприятиями проверке подвергается только одно из 10 тысяч. В дальнейшем налоговики планируют уменьшить количество проверяемых документов.

Фото: ombudsmanbiz.ru