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Новости 18:58

На Биржевом мосту завершили все строительно-монтажные работы

фото ЗакС политика На Биржевом мосту завершили все строительно-монтажные работы

Подрядчики завершили все строительно-монтажные работы на Биржевом мосту: приведены в порядок стационарные и пролётные строения, заменена бетонная плита разводного крыла на ортотропную и, наконец, электромеханический привод поменяли на гидравлический, поделились в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Возможность проходить под переправой у кораблей появилась в конце мая. За счёт увеличения скорости подъёма моста (увеличилась в 3 раза), его преодоление для судов стало занимать гораздо меньше времени.

"Теперь мост может поднять свои крылья за 3,5 минуты, тогда как до ремонта разводка занимала 8-9 минут. Теперь в течение нескольких месяцев специалисты будут отслеживать оборудование и заниматься корректировкой и настройкой новых механизмов", — рассказали "Мостотресте".

К ремонту Биржевого моста приступили в 2021 году.

Ранее стало известно, что у переправы возобновляет движение паромная переправа.


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