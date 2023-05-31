ЗакС и "либеральный путь" для такси

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Больше часа депутаты Законодательного собрания на заседании 31 мая обсуждали законопроект о регулировании работы такси. Больше всего вопросов вызвал будущий цвет автомобилей. Машины должны быть белыми с желтой полосой. Депутаты приценились к покраске и вспомнили про премиальные Maybach. Также часть парламентариев озадачена отсутствием проверки водителей на знание города.

Главной темой пленарного заседания петербургского парламента 31 мая стало обсуждение грядущей реформы такси. Госдума приняла закон о регулировании рынка такси в конце 2022 года. Норма подразумевает ведение единых реестров перевозчиков, общие требования к водителям и технические стандарты легкового такси. Заксобрание теперь переводит норму в региональное законодательство. За регионами оставили выбор единого облика автомобиля и возможность обязать водителей проходить аттестацию на знание города: где находятся достопримечательности, госучреждения и другие объекты. Петербургские депутаты приняли документ в первом чтении.

Черно-белый мир

Федеральный закон позволяет регионам самостоятельно выбирать расцветку автомобиля. Петербургские депутаты решили окрасить такси в белый цвет с желтой полосой. Депутат Алексей Цивилев, который представлял законопроект, объяснил это дешевизной и ликвидностью таких автомобилей. Кроме того, по словам единоросса, желтую полоску необязательно оставлять навсегда. Водители смогут приобрести магнитную наклейку нужного цвета. Белый цвет, по мнению Цивилева, сделает такси заметными для спецслужб, а также сократит количество аварий.

Парламентарии напомнили, что в Петербурге большую часть года на дорогах преобладает "жижа", из-за которой белоснежные такси быстро станут серыми. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина, выступая перед депутатами, рассказала, что накануне заседания поинтересовалась, сколько стоит покраска машины. По ее данным - около 70 тысяч рублей.

Судьбой премиальных автомобилей, которые также доступны у различных агрегаторов, озаботился единоросс Павел Крупник. Он со скепсисом отнесся к идее перекрашивать длинные Maybach, Mercedes S Class, которые заказывают для "серьезных" гостей города.

- Есть например Weely. У них S-класс, майбахи бывают заказывают для каких-то гостей города серьезных. Я просто себе не представляю, как этот S-класс, майбах перекрасится в белый цвет. Они как будут работать? Очень волнует жителей Крестовского острова, как я понимаю, этот вопрос, - заявил Крупник.

- Именно вас это беспокоит, Павел Анатольевич, мы это поняли, - подметил спикер Александр Бельский.

- Нет, мне написали сообщение в Telegram, что делать с S-классом. Написали смс, - объяснил единоросс.

Председатель комитета по транспорту пояснил, что для автомобилей премиум-класса разрешения обычно не запрашивают. Водители таких машин работают на основе Гражданского кодекса, а не по принципу публичных оферт, как распространенные Solaris, Rio и Polo.

С критикой строгого регламентирования цвета такси выступила единоросс Наталия Астахова. Она считает, что в современном мире таксисты имеют право на цветовое самоопределение и их нельзя ограничивать лишь двумя цветами.

- Мне совершенно непонятно, какое отношение к безопасности имеет цвет автомобиля и защите, кстати, прав таксистов тоже. Зачем нам сегодня, в условиях, как мы считаем, свободного рынка, заставлять владельцев такси красить свои машины в один цвет, белый? Мы что, живем в черно-белом мире? На мой взгляд, мы живем в разноцветном, интересном разнообразии. Чем больше будет разных машинок двигаться по нашему прекрасному городу - тем более привлекателен он будет для туристов, - уверена Астахова.

Дипломированные таксисты

Депутата Дениса Четырбока смутило, что петербургских водителей пока не будут проверять на знание города. Цивилев объяснил это физической невозможностью устроить аттестацию. По подсчетам "Яндекса", который парламентарии прозвали монополистом в сфере частных перевозок, в Петербурге есть 50 тысяч водителей, хотя официальное разрешение на это, по данным Смольного, имеют всего 26 тысяч человек. К тому же, автор законопроекта не хочет навредить отрасли, обязывая водителей пройти аттестацию. Он допустил, что в дальнейшем такая норма может появиться.

- Для того, чтобы 50 тысяч прошли аттестацию, мы должны понимать, что фактически нужно вуз подрядить. И это не надо делать по интернету, потому что по интернету это наверняка все готовые ответы на шаблоны. Мы пошли по самому либеральному пути, - объяснил Цивилев.

Другим полномочием, которым пренебрег парламент - ограничение количества таксистов в городе, хотя федеральный закон дает такую возможность. Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев пояснил, что такая мера может привести к дефициту водителей, что может привести к росту цен.

Еще Енокаев рассказал, как будет осуществляться работа такси в Пулково. Там планируется создать выделенную полосу на территории терминала, где будут ожидать автомобили, готовые взять заказ. Предполагается, что пассажирам не придется подолгу ждать авто и отворачиваться от навязчивых водителей, которые предлагают свои услуги. Подобная схема уже опробована в Сочи.

Экология и реальность

Другой темой обсуждения стал экологический класс машин, которые смогут быть задействованы в такси. Согласно законопроекту, минимальным порогом станут машины класса 3, а к сентябрю 2026 года все автомобили такси должны быть не ниже пятого класса экологической безопасности.

- Поймите, атмосферный воздух - это самый главный ресурс, который у нас есть, потому что мы в минуту делаем семь вдохов. И хотим, чтобы он был чистый. Я бы здесь не вносил изменения. Со здоровьем не шутят. Придется дополнительно вкладывать деньги в медицину. Допустим, в Кировском районе атмосферный воздух еще ухудшился из-за введения ЗСД и КАД, - рассказал Цивилев.

Такой вариант не поддержали коммунисты. Они напомнили, что из-за технических ограничений правительство России разрешило отечественному автопрому выпускать автомобили класса "Евро 0".

- Не понимаю спешки, почему мы так подгоняем "Евро 3". Здесь Алексей Николаевич говорил о том, что у нас да, "Евро 4", "Евро 5", но это было до определенных февральских событий. Хочу привести цифры по выпуску "Автовазом" в 2022 году. Выпущено всего 180 тысяч автомобилей, из которых 50% - это Lada Granta, еще 20% - "Нива". Так вот они колеблются в диапазоне от "Евро 0" до максимум "Евро 2". Они уже на старте не соответствуют нашим требованиям, - заявил депутат Александр Рассудов.

Законопроект в первом чтении поддержали 38 депутатов. Пятеро проголосовали "против". Еще три человека решили воздержаться.















Константин Леньков