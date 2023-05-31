Глава думского комитета попросил отпустить его с занимаемого поста в зону СВО

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его с занимаемого поста ради возможности отбыть в зону спецоперации. Заявление прозвучало 31 мая на заседании Генсовета "Единой России", которую он представляет в парламенте.

"Когда я уезжал в первый раз я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом", — приводит слова Хубезова пресс-служба "Единой России". В своем выступлении депутат также выразил мнение о том, что "сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя".

На замену себе глава комитета рекомендовал своего заместителя Бадму Башанкаева. При этом Хубезов оставит за собой депутатский мандат.

Как отметили в "ЕР", Хубезов стал одним из первых депутатов, отправившихся в зону СВО с началом частичной мобилизации. Там он работал в военном госпитале под Лисичанском.