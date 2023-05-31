Рост цен за неделю не достиг одной десятой процента

Рост цен в России в период с 23 по 29 мая составил 0,08 %, сообщил в своем отчете 31 мая Росстат. При этом с начала мая индекс потребительских цен вырос на 0,21 %, а с начала года — на 2,27 %, утверждает служба.

В среднем за неделю сахар-песок подорожал на 2 %, куриное мясо — на 1,5 %, баранина — на 1,1 %, а вареные колбасы — на 0,8 %.Стоимость белокочанной капусты увеличилась на 12,2 %, картофеля — на 4,5 %, а моркови — на 3,6 %.

В то же время в целом плодоовощная продукция убавила в стоимости 1,7 %. Сильнее прочих подешевели помидоры (на 10,0 %), огурцы (на 7,9 %) и репчатый лук (на 4,9 %).

Зубная паста подорожала на 0,4 %, туалетное мыло и сухие корма для животных — на 0,3 %, стиральные порошки, пеленки и подгузники — на 0,2 %. Одновременно прибавили в цене древесностружечные плиты (на 1,4 %), смартфоны (на 0,8 %) и обрезные доски (на 0,3 %). Авиаперелеты в салонах экономкласса подорожали на 1,9 %.

По сообщению Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении по итогам предыдущей недели составила 2,41 %.

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