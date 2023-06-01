ОЖД намерена привести в порядок вокзалы на туристических направлениях Петербурга и Северо-Запада

В этом году Октябрьская железная дорога (ОЖД) запланировала ремонт пяти зданий вокзалов на популярных туристических направлениях Петербурга и Северо-Запада, пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника ОЖД Виктора Голомолзина.

Среди прочих, рабочие приведут в порядок здания вокзалов в Павловске и Зеленогорске, а также на станциях Веймарн и Мга в Ленинградской области и в Кеми (Карелия).

Кроме того, железнодорожники отремонтируют 12 платформ в Северной столице, Ленобласти и Карелии. Это произойдёт в том числе на станциях "Шушары", "Суоярви" и "Хелюля". На последней возведут три деревянные платформы в ретро-стиле.