Доходный дом Кудрявцева на Васильевском острове стал региональным памятником

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) включил бывший доходный дом почётного гражданина М. Кудрявцева, расположенный на 15-й линии Васильевского острова, в реестр памятников регионального значения, информирует 1 июня пресс-служба ведомства.

Здание в стиле модерн возвели в 1910 году по проекту архитектора Михаила Еремеева. Внимание прохожих оно привлекает повторяющимися многоцветными майоликовыми панно "Мак" и "Подсолнух". Во времена революции, в 1917 году, в доме проживала большевичка Вера Слуцкая. Тогда она занимала должность секретаря Василеостровского райкома РСДРП (б).

На сегодняшний день здание сохраняет свою историческую функцию, оставаясь многоквартирным домом.

Фото: КГИОП