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Новости 10:53

Доходный дом Кудрявцева на Васильевском острове стал региональным памятником

фото ЗакС политика Доходный дом Кудрявцева на Васильевском острове стал региональным памятником

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) включил бывший доходный дом почётного гражданина М. Кудрявцева, расположенный на 15-й линии Васильевского острова, в реестр памятников регионального значения, информирует 1 июня пресс-служба ведомства.

Здание в стиле модерн возвели в 1910 году по проекту архитектора Михаила Еремеева. Внимание прохожих оно привлекает повторяющимися многоцветными майоликовыми панно "Мак" и "Подсолнух". Во времена революции, в 1917 году, в доме проживала большевичка Вера Слуцкая. Тогда она занимала должность секретаря Василеостровского райкома РСДРП (б).

На сегодняшний день здание сохраняет свою историческую функцию, оставаясь многоквартирным домом.

Фото: КГИОП


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