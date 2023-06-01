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В Петербурге задержали главу Фонда имущества и руководителя агентства недвижимости АРИН

фото ЗакС политика В Петербурге задержали главу Фонда имущества и руководителя агентства недвижимости АРИН

Петербургские правоохранители задержали главу Фонда имущества Станислава Гармаша и директора агентства недвижимости АРИН Андрея Тетыша, передаёт "Фонтанка".

Силовики приходили в здание фонда и офис агентства накануне, 31 мая. В отделах полиции после оперативных мероприятий кроме Гармаша и Тетыша оказались замглавы фонда Евгений Политов и индивидуальный предприниматель Андрей Васильeв. 

24 мая были возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В деле, как полагает следствие, роль Фонда имущества является организационной. Он привлекал стороннюю организацию при реализации собственности юридических лиц. Компания оказывала фейковые услуги посредника и получала за это вознаграждение, которое делили между собой заинтересованные лица.

В частности, в деле упоминается эпизод с продажей имущества ГУП МПБО-2 и участка ООО "Инженерный корпус" на Лиговском проспекте. 

Совокупный ущерб по двум уголовным делам оценили в 10 млн рублей.


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