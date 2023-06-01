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Новости 11:59

Смольный ликвидировал более 20 очагов незаконной торговли

фото ЗакС политика Смольный ликвидировал более 20 очагов незаконной торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) пресекли несанкционированную торговлю на более чем 20 земельных участках – в основном они базировались поблизости к метро и на оживлённых перекрёстках.

Новый рейд ККИ затронул Центральный, Адмиралтейский, Приморский, Московский, Красносельский, Невский, Кировский и Выборгский районы Петербурга.

Преимущественно с незаконных лотков продавали овощи и фрукты. У "Адмиралтейской" торговали сувенирами и игрушками, а на Исаакиевской площади продажу вели с автоприцепа.

Всего от незаконных павильонов и прилавков были освобождены 17 земельных участков. Ещё с четырёх участков торговцы ушли сами.

Фото: пресс-служба ККИ


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