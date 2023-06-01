Смольный ликвидировал более 20 очагов незаконной торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) пресекли несанкционированную торговлю на более чем 20 земельных участках – в основном они базировались поблизости к метро и на оживлённых перекрёстках.

Новый рейд ККИ затронул Центральный, Адмиралтейский, Приморский, Московский, Красносельский, Невский, Кировский и Выборгский районы Петербурга.

Преимущественно с незаконных лотков продавали овощи и фрукты. У "Адмиралтейской" торговали сувенирами и игрушками, а на Исаакиевской площади продажу вели с автоприцепа.

Всего от незаконных павильонов и прилавков были освобождены 17 земельных участков. Ещё с четырёх участков торговцы ушли сами.

Фото: пресс-служба ККИ