Псковский губернатор рассказал о работе зарубежных спецслужб с молодежью в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед региональными депутатами, высказался об опасном влиянии иностранных спецслужб на подрастающее поколение. По его словам, молодым людям в области воздействием из-за границы ломают жизни.

"Какое количество подростков вовлечены в агентурные сети зарубежных спецслужб...", - приводит его слова издание "Псковская губерния".

Среди проявившихся вредных явлений Ведерников назвал "вредительство" и "шпионаж", однако в подробности вдаваться не стал. Помочь не поддаваться губительному влиянию должны, с его точки зрения, центры с работы с молодежью, которых открывается все больше.