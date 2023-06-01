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Новости 12:10

Псковский губернатор рассказал о работе зарубежных спецслужб с молодежью в регионе

фото ЗакС политика Псковский губернатор рассказал о работе зарубежных спецслужб с молодежью в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед региональными депутатами, высказался об опасном влиянии иностранных спецслужб на подрастающее поколение. По его словам, молодым людям в области воздействием из-за границы ломают жизни.

"Какое количество подростков вовлечены в агентурные сети зарубежных спецслужб...", - приводит его слова издание "Псковская губерния".

Среди проявившихся вредных явлений Ведерников назвал "вредительство" и "шпионаж", однако в подробности вдаваться не стал. Помочь не поддаваться губительному влиянию должны, с его точки зрения, центры с работы с молодежью, которых открывается все больше.


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