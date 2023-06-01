МВД РФ объявило в розыск киевского журналиста Романа Попкова

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Романа Попкова. Сведения об этом содержатся в базе данных силового ведомства.

Указывается, что Попкова разыскивают по уголовной статье, по какой — не конкретизируется.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что журналист якобы причастен к вербовке Дарьи Треповой — фигурантке дела о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Якобы Попков предложил ей выполнить задание от агента ВСУ и передать военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой.

Со своей стороны Попков вербовку отрицал, заявляя, что знаком с Треповой только по переписке.

Роман Попков и Дарья Трепова внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.