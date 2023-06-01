Суд разрешил незрячим петербуржцам ездить в метро с собаками-поводырями без намордников

Городской суд Петербурга частично удовлетворил иск незрячего горожанина Валерия Крумкача, добивавшегося проезда в метро с собакой-поводырём без намордника. О результатах дела рассказывает объединённая пресс-служба судов.

Суд счёл незаконным пункт правил пользования городским метро, согласно которому собаки-поводыри обязаны быть в намордниках. При этом разрабатывать новые правила проезда городская подземка не будет. Незаконный пункт не должен применяться с момента вступления решения суда в законную силу.

Вместе с Крумкачом на заседание пришёл его пёс Урс. Петербуржец является исполнительным директором центра "Симаргл", который занимается подготовкой собак-проводников для инвалидов по зрению.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга