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Новости 13:36

Смольный выделит около 30 млн рублей субсидий для молодых учёных

фото ЗакС политика Смольный выделит около 30 млн рублей субсидий для молодых учёных

Петербургские молодые учёные и кандидаты наук могут получить субсидии от городской администрации субсидии в размере 150 тысяч рублей, информирует 1 июня пресс-служба Смольного. Всего в бюджете на эти цели заложено 29,4 млн рублей.

Как и годом ранее, максимальный размер субсидии для молодых учёных составит 100 тысяч рублей, а для кандидатов наук - 150 тысяч рублей.

На поддержку могут рассчитывать проекты исследователей, которые направлены "на внедрение научных результатов в реальный сектор экономики", подчеркнули в Смольном.

Выбор претендентов на субсидирование будет проходить на конкурсной основе. В соревновании могут принять участие научные сотрудники вузов, не достигшие 35 лет, за исключением студентов и аспирантов.

Под молодыми учёными понимаются специалисты, не имеющие учёной степени.


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