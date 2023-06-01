"Я понадобился на другой должности": Барышников о своем уходе из БФК

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников, которого накануне парламент утвердил на посту представителя ЗакСа при правительстве города, рассказал ЗАКС.Ру, чем займется на новой должности. Подробного плана работ пока нет, но главное - наладить взаимодействие между законодательной и исполнительной властью.

- Выражать свои интересы, присутствовать в правительстве, когда обсуждаются те или иные задачи, проекты. Вникать в то, что готовит Смольный для внесения в Законодательное собрание. Может, на каком-то этапе нужно заранее узнать, включиться в работу этих комитетов, вице-губернаторов, чтобы документы были уже подготовленные. Ну и будут какие-то поручения, наверняка, у нашего спикера Александра Николаевича Бельского, которые надо доносить и до комитетов, и до губернатора. <...> Cмотрите, внесли этот нам закон о КРТ. Сколько мы сейчас все нахлебались с ним. Его же нужно было на первоначальном этапе где-то доработать, согласитесь. Вот таких моментов чтоб не было, чтоб потом задним числом не приходилось исправлять, - рассказал Барышников.

С сентября 2021 года Барышников возглавлял бюджетно-финансовый комитет. 31 мая 2023 года депутаты проголосовали за назначение Барышникова представителем ЗакСа при правительстве города. Вакантное место в БФК занял единоросс Денис Четырбок.

- Грустно [покидать БФК]. Я думаю, что Александр Николаевич видит, что мы наладили бюджетно-финансовый комитет на неплохую работу, тесную, с комитетом финансов и Контрольно-счетной палатой. С налоговой инспекцией у нас очень хорошие отношения. Мы за эти фактически два года триллионный бюджет сделали. Мы справляемся с нашей работой. Александру Николаевичу я понадобился на другой должности, - добавил депутат.

Барышников намерен поддерживать рабочие отношения с Четырбоком, с которым они и так плотно сотрудничали прежде при обсуждении законопроектов.

Константин Леньков