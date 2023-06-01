"Для тех, кто в офисах сидят": Володин хочет повсеместно создать центры военно-патриотического воспитания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Курскую область похвалил чиновников за деятельность Центра поддержки и развития патриотического воспитания "Патриот", о чем сообщает сайт нижней палаты. В создании подобных учреждений, считает единоросс, нуждаются абсолютно все регионы. Причем, с точки зрения Володина, их повсеместное функционирование необходимо прописать в законодательстве.

"Учитывая, что сейчас много ребят вообще не служили в армии. Это как раз для тех, кто не служил в армии и в офисах сидят", - подчеркнул Володин в разговоре с губернатором Романом Старовойтом.

На сегодняшний день среди занимающихся в курском "Патриоте" доли служивших и не служивших в армии примерно равные. По мнению Володина, имеющим военно-учетную специальность тоже нужно проходить обучение в таких центрах, поскольку знания забываются, а техническое развитие не стоит на месте.