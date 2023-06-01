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Новости 16:45

В петербургскую "Единую Россию" в I квартале 2023 года поступило более 40 млн рублей

фото ЗакС политика В петербургскую "Единую Россию" в I квартале 2023 года поступило более 40 млн рублей

В I квартале 2023 года петербургское отделение "Единой России" получило более 40 млн рублей, сообщил заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. Об этом он рассказал на заседании Горизбиркома 1 июня.

Зацепа добавил, что на втором месте по размеру полученных средств стоит КПРФ - 5,29 млн рублей. Следом идет "Справедливая Россия - За правду" - 2,16 млн рублей, "Новые люди" - 1,14 млн рублей, "Яблоко" - 340 тысяч рублей, рассказал зампред ГИК. По его словам, меньше всех денег поступило ЛДПР - 268 тысяч рублей.

Заместитель председателя Горизбиркома отметил, что основная часть средств реготделениям поступила от федеральных партийных органов. Остальные представленные в Петербурге партии никаких средств не получили, заявил Зацепа. 

Напомним, петербургское отделение "Единой России" регулярно становится лидером по размеру полученных средств среди остальных партий. В частности, за IV квартал 2022 года единороссы получили около 32 млн рублей. 

София Саттарова


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