В первом квартале банки предотвратили хищения кибермошенников на 700 млрд рублей

Центробанк 1 июня опубликовал статистику, отразившую в том числе показатели предотвращенных экономических киберпреступлений. Согласно документу, за первые три месяца 2023 года банки смогли не допустить онлайн-хищений средств на общую сумму около 712 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора.

Напротив, удавшихся хищений такого типа за отчетный период насчитали более 252 тысяч. Общий объем похищенного посредством операций без согласия клиентов банков составил 4,5 млрд рублей.

"Мы видим, что схемы мошенников становятся все сложнее, они активно используют методы социальной инженерии, заставляя граждан добровольно отдавать свои средства, задействуют новые приемы обмана", - подвел итоги первого квартала директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

За год активность киберпреступников в интернете выросла в 2,5 раза. Вместе с тем, с января по март ЦБ заблокировал почти 97 тысяч телефонных номеров, использовавшихся мошенниками.