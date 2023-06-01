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Новости 17:45

Чиновники оценили годовой ущерб от коронавируса в 1,6 трлн рублей

фото ЗакС политика Чиновники оценили годовой ущерб от коронавируса в 1,6 трлн рублей

Роспотребнадзор представил годовой доклад, в котором ущерб от борьбы с распространением коронавируса в 2022 году оценивается в 1,6 трлн рублей. Отчет 1 июня опубликован на сайте ведомства. 

В обозначенную сумму вошли прямые медицинские потери и непрямые потери экономики. К последним относится потерянные трудодни из-за инфицирования коронавирусом того или иного работающего россиянина. Отдельно учтены потери рабочего времени по причине смерти, наступившей у пациентов с коронавирусом.

Больше всего средств потеряно на прямые медицинские расходы (0,76 трлн рублей). При этом Фонд обязательного медицинского страхования оценивает их на уровне 1,3 трлн рублей, что тоже указано в докладе.

"Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году, предварительная оценка только одной составляющей - "потери лет жизни в случае летального исхода" - может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей", - гласит одно из умозаключений.

В финальной части документа делается вывод о том, что экономический ущерб от пандемии мог бы быть и выше.


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