Чиновники оценили годовой ущерб от коронавируса в 1,6 трлн рублей

Роспотребнадзор представил годовой доклад, в котором ущерб от борьбы с распространением коронавируса в 2022 году оценивается в 1,6 трлн рублей. Отчет 1 июня опубликован на сайте ведомства.

В обозначенную сумму вошли прямые медицинские потери и непрямые потери экономики. К последним относится потерянные трудодни из-за инфицирования коронавирусом того или иного работающего россиянина. Отдельно учтены потери рабочего времени по причине смерти, наступившей у пациентов с коронавирусом.

Больше всего средств потеряно на прямые медицинские расходы (0,76 трлн рублей). При этом Фонд обязательного медицинского страхования оценивает их на уровне 1,3 трлн рублей, что тоже указано в докладе.

"Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году, предварительная оценка только одной составляющей - "потери лет жизни в случае летального исхода" - может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей", - гласит одно из умозаключений.

В финальной части документа делается вывод о том, что экономический ущерб от пандемии мог бы быть и выше.