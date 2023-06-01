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Новости 18:23

Суд отправил в колонию бывшего петербургского полицейского за пытки электрошокером

фото ЗакС политика Суд отправил в колонию бывшего петербургского полицейского за пытки электрошокером

Приморский районный суд Петербурга приговорил к двум с половиной годам заключения бывшего сотрудника полиции Павла Марчука. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, передает объединенная пресс-служба городских судов. Ему также запрещено в течение двух лет работать в госсекторе.

Силовика преследовали за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

Суд установил, что в ноябре 2021 года фигурант применил в отделе полиции насилие к гражданину, задержанному за мелкое хулиганство. Марчук бил задержанного электрошокером по голове, рукам, животу, груди и спине. В результате необоснованного применения спецсредств потерпевший получил контактные ожоги и ушибы.

С апреля экс-полицейский находился под стражей.


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